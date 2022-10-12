الكاظمي وقائد الجيش اللبناني يبحثان جملة قضايا في بغداد أبرزها دعم المؤسسة العسكرية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون جملة من القضايا أبرزها دعم المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها".

واستعرض اللقاء، "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأكد الكاظمي، "أهمية تطوير التعاونين الأمني والعسكري بين البلدين، بما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين".