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الكاظمي: أوفينا العهد وننتظر مشاركة غير مسبوقة بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-04T14:35:19+0000
الكاظمي: أوفينا العهد وننتظر مشاركة غير مسبوقة بالانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن جميع الثغرات التي من الممكن أن تهدد أمن الانتخابات تمت معالجتها، متوقعاً مشاركة "غير مسبوقة" من قبل الناخبين.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "اطلعنا اليوم على تجربة المحاكاة الاخيرة لمفوضية الانتخابات، ونجاح التجربة بامتياز دليل على الجدية والمسؤولية على كل الصعد".

وأضاف "أوفينا العهد بسدّ كل الثغرات والاطمئنان على حماية اصوات الناخبين، وقطع الطريق أمام المشككين، وننتظر مشاركة شعبية غير مسبوقة تحمي الوطن وتصون مساراته".

وأجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجربة المحاكاة الخامسة والأخيرة استعداداً للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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