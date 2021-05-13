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الكاظمي: أوفيت بوعدي للشعب العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-13T19:10:19+0000
الكاظمي: أوفيت بوعدي للشعب العراقي

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، إنه أوفى بوعده للشعب بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر ومرور عام على تشكيل حكومته.

وقال الكاظمي، "‌أقف أمامكم اليومَ بعد عامٍ من أدائي اليمين رئيساً لمجلس الوزراء. الحكومة التي تشرفت بتولي رئاستها ولدت في ظرفٍ استثنائي خطير".

وأوضح أن "العراق كان يقف فيه على مُفترق طُرق جرّاء أزمة اجتماعية حادّة"، مردفاً "مُهمَتنا الاساسية هي إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وعادلةٍ".

وأضاف الكاظمي، "حددنا العاشر من تشرين هذا العام موعداً نهائيا لهذه للانتخابات المُبكرة. حكومتي قدمت كل الدعم لإنجاح الانتخابات".

ودعا، القوى والأحزاب السياسية إلى "استحضار جوهر هذا الوطن والتكاتف معاً لحمايته"، مشيرا إلى أن "القوى التي قارعت أقسى دكتاتوريات العصر الحديث جديرة بدون شك بأن تفي بهذه المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحرجة".

وقال، "شعبنا العظيم بكل فعالياته الاجتماعية والشبابية والدينية والثقافية مدعو الى دعم المشاركة في الانتخابات".

وأضاف الكاظمي بالقول، "أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات أو دعمِ أي حزبٍ أو طرفٍ على حسابِ الآخر".

وأشار إلى أن حكومته ستقوم بدورها في حماية العملية الانتخابية القادمة.

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