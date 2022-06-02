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الكاظمي وعين اللهي يبحثان سبل التعاون بين العراق وإيران

Category: سیاسة

Date: 2022-06-02T14:24:46+0000
الكاظمي وعين اللهي يبحثان سبل التعاون بين العراق وإيران

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ولاسيما الطبية والصحية".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده "على عمق الأواصر التاريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك وبما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين".

وعبر الوزير الإيراني من جانبه، عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية، وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي وفقا للبيان.

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