الكاظمي يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

واضاف، "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

واغتال مسلحون مجهولون، الهاشمي، في تموز من العام الماضي، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وأثارت حادثة الاغتيال ردود أفعال غاضبة في داخل البلاد وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي، وطالبت تلك الجهات السلطات العراقية بالكشف عن الجهات المنفذة للهجوم.

جدير بالذكر ان المغدور هشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.