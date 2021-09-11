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الكاظمي: وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير الإنتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-09-11T10:39:57+0000
الكاظمي: وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير الإنتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم السبت وضع إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات تزوير قد ترافق الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر المقبل.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء، "ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق".

وأضاف "أنجزنا (..) كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية".

وزاد الكاظمي بالقول "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

ولفت إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات.

ومضى رئيس مجلس الوزراء بالقول: شدّدنا على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد، داعيا جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي.

وكان الكاظمي قد ترأس في وقت سابق من اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

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