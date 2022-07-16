سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي وحكومته يدخلون اجتماعا مغلقا مع بايدن في جدة.. صور

Category: سیاسة

Date: 2022-07-16T09:12:48+0000
الكاظمي وحكومته يدخلون اجتماعا مغلقا مع بايدن في جدة.. صور

شفق نيوز/ دخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مغلقا مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، أن "الاجتماع الخاص بين الكاظمي و بايدن عقد صباحاً في مدينة جدة السعودية".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صور بثتها وسائل اعلام سعودية من الاجتماع الذي يظهر الكاظمي واعضاء الوفد الحكومي العراقي، مع بايدن والوفد الامريكي.

ولم يسمح للصحفيين بالقاء الاسئلة على الوفدين، وفق مااظهرته مقاطع مصورة، وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع.

وعقد الكاظمي، أمس اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

ووصل الكاظمي الى السعودية مساء أمس لحضور قمة جدة.

ورأى الكاظمي، في تصريح له عقب وصوله جدة، أن العلاقة مع السعودية "تتطور بشكل كبير"، مؤكدا في ذات الوقت دعم العراق للقضية الفسلطينية، كما أوضح أن مشاركته في قمة جدة للتأكيد على دور بغداد المهم بالمنطقة.

 

related

البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن والكاظمي في واشنطن

Date: 2021-07-23 18:14:53
البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن والكاظمي في واشنطن

الكاظمي إلى واشنطن الأثنين لمناقشة الانسحاب الأمريكي من العراق

Date: 2021-07-24 04:42:30
الكاظمي إلى واشنطن الأثنين لمناقشة الانسحاب الأمريكي من العراق

البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة في العراق

Date: 2021-02-24 04:25:14
البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة في العراق

قبيل لقائه الكاظمي.. بايدن يتطلع لتعزيز الشراكة بين العراق وأمريكا

Date: 2021-07-26 15:28:07
قبيل لقائه الكاظمي.. بايدن يتطلع لتعزيز الشراكة بين العراق وأمريكا

الكاظمي يعلن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي ويفصح عما دار بينهما

Date: 2021-02-23 21:38:13
الكاظمي يعلن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي ويفصح عما دار بينهما

الكاظمي يجتمع مع بايدن

Date: 2021-07-26 18:25:57
الكاظمي يجتمع مع بايدن

الكاظمي لبايدن: أتطلع لتجاوز التحديات ودعم السلم والأمن

Date: 2020-11-07 22:13:12
الكاظمي لبايدن: أتطلع لتجاوز التحديات ودعم السلم والأمن

الكاظمي إلى تركيا الأسبوع المقبل

Date: 2020-12-11 07:48:59
الكاظمي إلى تركيا الأسبوع المقبل