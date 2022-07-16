الكاظمي وحكومته يدخلون اجتماعا مغلقا مع بايدن في جدة.. صور

شفق نيوز/ دخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مغلقا مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، أن "الاجتماع الخاص بين الكاظمي و بايدن عقد صباحاً في مدينة جدة السعودية".

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صور بثتها وسائل اعلام سعودية من الاجتماع الذي يظهر الكاظمي واعضاء الوفد الحكومي العراقي، مع بايدن والوفد الامريكي.

ولم يسمح للصحفيين بالقاء الاسئلة على الوفدين، وفق مااظهرته مقاطع مصورة، وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع.

وعقد الكاظمي، أمس اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

ووصل الكاظمي الى السعودية مساء أمس لحضور قمة جدة.

ورأى الكاظمي، في تصريح له عقب وصوله جدة، أن العلاقة مع السعودية "تتطور بشكل كبير"، مؤكدا في ذات الوقت دعم العراق للقضية الفسلطينية، كما أوضح أن مشاركته في قمة جدة للتأكيد على دور بغداد المهم بالمنطقة.