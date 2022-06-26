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الكاظمي وبن سلمان يؤكدان على جملة من القضايا تخص العراق والسعودية وإيران

Category: سیاسة

Date: 2022-06-26T04:27:32+0000
الكاظمي وبن سلمان يؤكدان على جملة من القضايا تخص العراق والسعودية وإيران

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أنه جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل الإقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الإقتصادية.

وأكّد الطرفان على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام، وفقا للبيان.

واحتضنت بغداد مفاوضات بين إيران والسعودية بهدف التهدئة بين الجانبين واعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران وانهاء الأزمات الإقليمية خاصة اليمنية.

يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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