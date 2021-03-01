الكاظمي وبارزاني يشيدان بإقرار قانون الناجيات الايزيديات

شفق نيوز/ أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بإقرار قانون الناجيات الايزيديات في البرلمان العراقي يوم الاثنين

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن "اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم".

من جانبه، عبر بارزاني عن شكره لجميع الكتل السياسية بمناسبة اقرار مشروع قانون النساء الايزيديات الناجيات في مجلس النواب العراقي، عادا اياه خطوة وبداية مهمة لتعويض الايزيديين وثقتهم بالاهتمام بحفظهم وحماية حياتهم.

وطالب بارزاني في بيان لرئيس الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بالاسراع في تنفيذ جميع النقاط الواردة في القانون لان اوضاع النساء الناجيات واطفالهن واسرهن بحاجة الى تقديم العون العاجل والشامل.

واضاف بارزاني ان الايزيديين تعرضوا للابادة الجماعية الكبيرة والوحشية بخطف نسائهم واطفالهم والقتل الجماعي لرجالهم، فضلا عن تدمير معظم منطقة سنجار وتشرد معظم الاهالي من الايزيديين.

وأشار إلى أن مناطق الايزيديين بحاجة الى التعمير والاهتمام وتوفير الخدمات من اجل ان يعود إليها أهلها مطمئنين، مبينا أن تطبيق بنود اتفاق سنجار كفيل بتحقيق ذلك.

وتابع بارزاني ان الاقليم وعن طريق مكتب تحرير المخطوفين الايزيديين تمكن لحد الان من تحرير 3545 امرأة ورجلا وطفلا ايزيديا، مطمئنا الايزيديين انه كواجب على الاقليم سيستمر بكل الاشكال لتحرير وكشف مصير 2768 ايزيديا اخرين مازالوا مفقودين.