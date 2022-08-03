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  الكاظمي والعامري يبحثان سبل الخروج من الازمة  

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T11:36:23+0000
  الكاظمي والعامري يبحثان سبل الخروج من الازمة  

شفق نيوز/ أفاد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بأنه  استقبل، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية.

وقال مكتب العامري في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف .

وكان الكاظمي قد طرح مبادرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد، كما طرح العامري مبادرة ايضا إلا أنها واجهت موافقة بشروط "قاسية" من قبل الصدريين.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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