الكاظمي والعامري: التفاهم والحوار هو المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، على ضرورة اعتماد الحوار والتهدئة كسبيل للخروج من الأزمة السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد؛ للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي.

واستعرض الجانبان أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قطع اليوم زيارته إلى مصر التي وصلها أمس، وعاد إلى العاصمة بغداد، بعد أن قام العشرات من أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بتحويل اعتصامهم المفتوح أمام مداخل مجلس القضاء الاعلى حيث نُصبت عشرات الخيم هناك للضغط على السلطة القضائية لحل مجلس النواب العراقي.