الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان جملة قضايا ويؤكدان على أمر

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والسفير الفرنسي لدى العراق برنو أوبيرت، يوم الاثنين، أهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة لقضايا المنطقة وأزماتها.

وبحث الكاظمي خلال استقباله أوبيرت بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "مجمل العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها، كما نقل السفير الفرنسي تحيات الحكومة الفرنسية وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات".

كما جرى وفقا للبيان "بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين".

وشهد اللقاء كذلك "استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة".