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الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان تطوير التعاون أمنيا وأقتصاديا واستثماريا

Category: سیاسة

Date: 2021-05-05T12:20:33+0000
الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان تطوير التعاون أمنيا وأقتصاديا واستثماريا

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي لدى بغداد برونو أوبير، تطوير التعاون بين العراق وفرنسا أمنيا وأقتصاديا واستثماريا.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي استقبل أوبير وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، الى جانب مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشهد اللقاء أيضا وفقا للبيان "بحث التعاون الثنائي المشترك بين بغداد وباريس، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية،  فضلا عن التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق".

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