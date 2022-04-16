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الكاظمي والسامرائي يبحثان حسم الخلافات وإنهاء "الجمود السياسي" بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-04-16T18:24:06+0000
الكاظمي والسامرائي يبحثان حسم الخلافات وإنهاء "الجمود السياسي" بالعراق

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، يوم السبت، حسم الخلافات السياسية وتفعيل لغة الحوار لانهاء حالة "الجمود السياسي" في البلاد التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات المبكرة العام الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السامرائي الى الكاظمي بحسب بيان لمكتب السامرائي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان ابرز مستجدات المشهد السياسي وامكانية وجود مخرج يرضي جميع القوى والاطراف السياسية.

ودعا السامرائي خلال اللقاء الى الاسراع بحسم الخلافات السياسية وتفعيل لغة الحوار لانهاء حالة الجمود السياسي.

كما ناقش اللقاء، "الواقع السياسي والخدمي للمحافظات العراقية بشكل عام ومحافظة صلاح الدين ومدينة سامراء بشكل خاص لما تمتاز به هذه المدينة من رمزية تاريخية".

وشدد الجانبان على "ضرورة تقديم مصلحة البلد اولا وتجاوز التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد".

واشار السامرائي الى ان "العمل مستمر من اجل تذليل كل العقبات التي تواجه محافظة صلاح الدين".

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