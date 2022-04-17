سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي والزاملي يتفقان على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-17T11:22:44+0000
الكاظمي والزاملي يتفقان على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ اتفق كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، يوم الأحد، على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان العراقي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الأخير استقبل حاكم الزاملي، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف البيان أنه جرى التباحث في ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب، وبما يوازي التحدّيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على السوق العراقية.

وكان الكاظمي، قد دعا خلال شهر نيسان/أبريل الجاري القوى السياسية الى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة لشعبنا".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

related

الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

Date: 2020-12-02 21:12:41
الكاظمي: العراق يجب أن يأخذ دروساً من التجربة اللبنانية

الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني هذا مضمونها

Date: 2020-06-07 15:24:00
الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني هذا مضمونها

الكاظمي يشدد على حق العراق في استعادة كل آثاره المنهوبة

Date: 2022-03-06 09:40:13
الكاظمي يشدد على حق العراق في استعادة كل آثاره المنهوبة

الكاظمي يؤشر استمرار الدولة العراقية بالبقاء على "الوضع الخاطئ"

Date: 2020-10-11 14:16:26
الكاظمي يؤشر استمرار الدولة العراقية بالبقاء على "الوضع الخاطئ"

تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

Date: 2021-04-10 05:17:06
تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

الرسائل الخفية وراء هجوم "غراد" المفاجئ على بغداد!

Date: 2020-11-18 18:18:45
الرسائل الخفية وراء هجوم "غراد" المفاجئ على بغداد!

الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

Date: 2021-02-13 08:03:42
الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

Date: 2020-10-19 08:32:10
سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب