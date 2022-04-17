الكاظمي والزاملي يتفقان على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ اتفق كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، يوم الأحد، على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان العراقي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الأخير استقبل حاكم الزاملي، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف البيان أنه جرى التباحث في ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب، وبما يوازي التحدّيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على السوق العراقية.

وكان الكاظمي، قد دعا خلال شهر نيسان/أبريل الجاري القوى السياسية الى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة لشعبنا".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.