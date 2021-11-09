الكاظمي والديمقراطي الكوردستاني يؤكدان أهمية تشكيل حكومة قادرة على حسم 4 ملفات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات وفرض القانون.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل الوفد "تهاني الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء مؤخراً".

وأشاد الوفد "بمستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعباً إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد".

وشهد اللقاء وفقا للبيان، التباحث في مستجدات الأوضاع السياسية، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد؛ من أجل تجاوز الأزمات.