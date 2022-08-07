الكاظمي والحلبوسي يعرضان رؤى مشتركة لتعزيز الدستور والقانون 

شفق نيوز/ عرض رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، رؤى مشتركة لتعزيز مسار الدستور والقانون.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، مبينا أنه جرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر، وبحث آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية.

وبحسب البيان، فأن الطرفين ناقشا أيضا سبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي؛ للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع الحلول لها؛ من أجل مصالح الشعب العراقي.

وعرض الطرفان، خلال اللقاء، رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً، وتأخذ بالحسبان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته في استدامة الأمن والاستقرار، وفق البيان.