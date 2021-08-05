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الكاظمي والحلبوسي يحثان بريطانيا وأمريكا على دعم العراق في محاربة الإرهاب

Category: سیاسة

Date: 2021-08-05T14:15:27+0000
الكاظمي والحلبوسي يحثان بريطانيا وأمريكا على دعم العراق في محاربة الإرهاب

شفق نيوز/ حث رئيسا مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، بريطانيا وأمريكا على دعم العراق في محاربة فلول الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ولندن.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما الكاظمي مع السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون، بمناسبة تسنمه مهام عمله سفيراً للمملكة المتحدة في العراق، والحلبوسي مع السفير الأمريكي ماثيو تولر، وفق بيانين للمكتبين الإعلاميين لرئيسي الوزراء والبرلمان، وردا لوكالة شفق نيوز.

الكاظمي وبرايسون بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والثقافة، ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي.

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على أهمية "دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة".

من جانبه، أكّد السفير البريطاني دعم حكومة بلاده لـ"جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط".

إلى ذلك، بحث الحلبوسي وتولر، وفق البيان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة، فضلاً عن أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الأميركي، خلال اللقاء، دعمَ بلاده لـ"العملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة القادمة".

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