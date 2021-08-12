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الكاظمي والحلبوسي يبحثان توفير أجواء ملائمة للانتخابات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-12T18:48:04+0000
الكاظمي والحلبوسي يبحثان توفير أجواء ملائمة للانتخابات المقبلة

شفق نيوز / بحث ررئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، ملف الانتخابات المقبلة، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، للحلبوسي، مساء اليوم، في مكتبه ببغداد، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتوحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن تقديم ما يخدم المواطن، بحسب البيان الحكومي.

وبحث الجانبان، أيضاً، "ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، فضلاً عن بحث ملفي الخدمات والإعمار، في جميع مناطق العراق، و اتخاذ إجراءات لمعالجة شؤون المواطنين في المدن المحررة".

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