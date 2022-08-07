الكاظمي والحكيم يبحثان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية ويناقشان الـ"الانطفاء التام" للكهرباء

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأحد، جملة من الملفات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استقبلنا صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتداولنا في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي، وبيّنا أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية".

وأضاف، "جددنا اﻹشارة إلى ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل، وقلنا إن الوفرة المالية حدث عرضي لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية".

وتابع الحكيم، "شددنا على الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على ادامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات ، كما أكدنا أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد ، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".

وقال، "دعونا أيضا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله ، وشددنا على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".

وحصل إطفاء مساء أمس السبت عام في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظات جنوبي العراق للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة بالتزامن مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في مناطق ومدن البلاد كافة.