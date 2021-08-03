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الكاظمي: هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-03T11:45:24+0000
الكاظمي: هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة

شفق نيوز/ اتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء جهات (لم يسمها) تعمد على إستمرار الفوضى بالبلاد، وإضعاف الدولة العراقية.

وقال الكاظمي خلال لقائه ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار، إن: حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003.

وأردف بالقول : إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد.

الكاظمي تابع بالقول هنالك تعمداً بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم.

ونوه رئيس الحكومة العراقية إلى أنه "قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب".

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