الكاظمي: هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون من العراق قبل العام 2003 وبعده

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس ان الفاسدين هربوا المليارات من الدولارات من البلاد قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء: يوم أمس حضرنا مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق في الخارج، ولمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال.

وأضاف هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف نسترجع هذه الحقوق كاملةً.

وشدد على أن لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم.

وعن زيارته الأخيرة إلى إيران قال رئيس مجلس الوزراء: قبل أيام زرنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدنا مباحثات مع الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات، وكانت مباحثات مثمرة.

وتابع بالقول: تربطنا بإيران علاقات تأريخية وطيدة في جميع المجالات، واتفقنا على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.