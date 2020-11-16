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الكاظمي يتهم جهات بعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-16T10:04:56+0000
الكاظمي يتهم جهات بعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين جهات، لم يسمها، بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة"، مضيفاً أن "هناك من يحاول وضع العقبات أمامها".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح".

كما لفت إلى أن "انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري".

وقال إن "المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

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