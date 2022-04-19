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الكاظمي يعترف بوجود تضارب في إدارة الدولة: نحن في أزمة سياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T08:30:42+0000
الكاظمي يعترف بوجود تضارب في إدارة الدولة: نحن في أزمة سياسية

شفق نيوز/ اقرّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بأن العراق يمر بأزمة سياسية جراء الاخفاق الحاصل في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة رغم مرور أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الكاظمي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة "بدر"، "نحن نجتهد في إيجاد الحلول، واحيانا نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي"، لافتا الى أن "الشعب قلق من المستقبل من نتائج الانسداد السياسي مما يعرقل الحياة".

ورأى أن "شعبنا مؤمن بالنظام الحالي و بالديمقراطية الحقيقية و بالتداول السلمي للسلطة وبالدولة"، مردفا بالقول إن "هناك أزمة سياسية في البلاد،ويجب أن نعترف أن هناك خلافات دستورية وتضارب في ادارة الدولة".

كما تابع الكاظمي بالقول "قبل المضي الى الحل السياسي علينا أن نفكر باستعادة الثقة وخلق الأجواء الممهدة لذلك".

وأشار الكاظمي إلى أنه "يجب على القوى السياسي الكف عن الاتهام والتخوين بالانتماء الى الوطن والدين والمذهب فإن العراق لن يعود الى الفوضى والدكتاتورية والصراعات مرة أخرى".

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