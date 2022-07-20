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الكاظمي: نحتفظ بحقنا الكامل للرد على الاعتداءات التركية وسنتخذ الإجراءات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T15:12:33+0000
الكاظمي: نحتفظ بحقنا الكامل للرد على الاعتداءات التركية وسنتخذ الإجراءات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن  "القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق اليوم الأربعاء بقصف مدفعي؛ مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال".

واضاف "هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين".

واشار الى أن "العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك".

وشدد الكاظمي على أن "العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات، وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".

وتعرض مصيف "برخ" في زاخو لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي، أسفر عن سقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، كانوا يتواجدون للسياحة في المصيف.

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