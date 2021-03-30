الكاظمي ينهي الجدل بشأن سعر صرف الدولار: ابتعدوا عن المزايدات فقد اتخذ القرار

شفق نيوز/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اتخذ وفق رؤية واستراتيجية وصفها بالهادفتين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين".

وأضاف "بدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".

وعلى خلاف مرات سابقة لم تحدد رئاسة البرلمان العراقي أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، وسط بروز خلاف جديد بين القوى السياسية يتضمن المطالبة بإعادة سعر صرف الدينار إلى 1200 دينار للدولار الواحد، بعد نحو 4 أشهر من إقرار الحكومة خطة لتقليل العجز العام في البلاد، بتخفيض سعر صرف الدينار إلى 1450 دينارا لكل دولار، بمحاولة منها لتحقيق فارق مالي بين الواردات بالعملة الصعبة التي ترد البلاد من بيع النفط والإنفاق الداخلي على الرواتب وغيرها.

وتعترض كتل سياسية، من بينها كتلة الفتح ودولة القانون وكتلة النصر، على رفع الدعم عن الدولار، وهي إحدى الأسباب التي دفعت لتأخير إقرار الموازنة العامة في البرلمان العراقي.