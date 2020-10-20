الكاظمي: نتطلع لدعم مالي لتنظيم انتخابات نزيهة وتعاون أمني وعسكري مع ألمانيا

شفق نيوز/ اكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، تطلعه لعقد تفاهمات وتعزيز التعاون مع ألمانيا التي يزورها ضمن جولة اوروبية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "جئنا الى برلين لنؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة، كما نتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا".

وأكد "نَمرُ بأوقات صعبة بسبب كورونا، لكننا شرعت ببرنامج طموح لاعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي، كما نقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الالمانية".



كما اضاف نتطلع للاستفادة من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة، لشراكة حقيقية مع ألمانيا".

من جهتها أكدت ميركل أن بلادها تدعم العراق لمواجهة جائحة كورونا، كما ترحب بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي







