الكاظمي: نبذل الجهود لتحويل حلبجة إلى محافظة

شفق نيوز / وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، حلبجة بأنها" شهيدة الطغيان"، وفيما بيّن انها تستحق تحويلها لمحافظة "تكريماً لتضحياتها"، اكد أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق ذلك.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز إن "حلبچة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه".

أضاف الكاظمي أن "حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك".

وكانت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب دعت ، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية الى تفعيل الاعتراف بحلبجة كمحافظة عراقية كما اعترف بها إقليم كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طالب ، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بإنجاز الخطوات كافة لتحويل حلبجة إلى المحافظة العراقية الـ19.

كما دعا رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى حسم إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة في أسرع وقت ممكن، وأنْ لا يتم تجاهل هذه المسألة بعد الآن، فيما ستواصل حكومة إقليم كوردستان استكمال الهيكل الإداري لمحافظة حلبجة، وذلك بإنشاء ما تبقى من دوائر ومؤسسات حكومية".

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها ضحية.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

و تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.