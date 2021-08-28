الكاظمي: انعقاد المؤتمر في بغداد يجسد رؤية العراق في تغليب لغة الحوار

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال الكاظمي في كلمة الافتتاح خلال ترؤسة القمة، إن هذا المؤتمر يُعقد في ظرف حساس وتاريخي، وهو يمثل زخما جديدا للعراق في توطيد علاقاته الخارجية بالتعاون والتفاهم والعلاقات الاخوية والمصالح المشتركة مع دول المنطقة والعالم".

وأضاف أن "العراق واجه تحديات كبيرة ولكنه خطى خطوات واسعة لتجاوزها بمساعدة كل اخوانه وجيرانه"، مؤكدا ان انعقاد هذا المؤتمر في بغداد يجسد رغبة العراق في تطوير العلاقات مع الدول في تغليب لغة الحوار وعدم التدخل في شؤون الاخر".

الكاظمي تابع بالقول "لقد توصلنا بعد سنوات طوال من الصراعات والتحديات، و ان دور العراق يمكن بان يكون احد ركائز الاستقرار في المنطقة، وهذا يمكن برفض تحويل الأراضي العراقية ساحة للصراعات الدولية ورفض أن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار".

وقال رئيس مجلس الوزراء "نطمح بالتعاون والدعم من الأصدقاء والدول المجاورة لترسيخ مفهوم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، وان شعب العراق تواق لبدء حملات الاعمار على أعلى مستوى وفتحنا ابوابنا امام الجميع للدعم في هذا الاتجاه".

ونوه إلى أن "هناك بعض التحديات في مجال الاستثمار"، مردفا بالقول: نأمل من خلال هذا المؤتمر أن تشترك الشركات الاقتصادية الكبرى في الاعمار والبناء ليكون العراق اساسا في استقرار المنطقة".

وعن محاربة الارهاب قال الكاظمي "انتصر شعب العراق على اعتى التنظيمات الارهابية تنظيم داعش وهذا الانتصار تحقق بالتعاون مع الاصدقاء والجيران وشكرا للجميع"، مؤكدا أن "العراقيين خاضوا حربهم العادلة نيابة عن العالم كله نعم ما يزال الارهاب يحاول ان يجد له موطئ قدم ولكننا سنقضي على كل تلك المحاولات البائسة".

وأوضح أن القضاء التام على الارهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئات التي تسببت بظهوره وهذا يتجاوز العمل العسكري".

وحول النزوح الداخلي في العراق جراء الصراعات قال الكاظمي "كنت في سنجار للعمل على اعادة العدد المتبقي من النازحين منها وقد عاد النازحون في المدن العراقية الأخرى، ونسعى الى تفعيل المشاريع الرامية لاستعادة الحياة في كل مدن العراق رغم التحديات".

وفيما يخص الانتخابات المبكرة في العراق قال رئيس مجلس الوزراء: ينظم العراق في العاشر من تشرين الاول المقبل انتخابات مبكرة، وقد طلبنا المجتمع الدولي دعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة وكانت الاجابة ايجابية.

وخلص رئيس الحكومة الاتحادية بالقول ان الشعب لجأ الى المسار الديمقراطي في تحكيم مساراته ولا عودة الى الماضي والى المسارات غير الديمقراطية ولا العودة الى الحروب العبثية ومعاداة الجيران.