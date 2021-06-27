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الكاظمي مودعاً "شقيقيه": اتفقنا على تفعيل المشاريع التنموية بين العراق ومصر والأردن

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T16:43:43+0000
الكاظمي مودعاً "شقيقيه": اتفقنا على تفعيل المشاريع التنموية بين العراق ومصر والأردن

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، عن الاتفاق مع مصر والأردن على تفعيل المشاريع التنموية المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة".

وأشار إلى أنه تم خلال القمة "الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك".

واختتمت اليوم في العاصمة بغداد القمة الثلاثية بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين.

وناقشت القمة الثلاثية من الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، والتي تأتي استكمالا لاجتماعات القمة السابقة.

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