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الكاظمي مهنئا بالسنة الجديدة: تجاوزنا التحديات الكبرى عام 2020

Category: سیاسة

Date: 2020-12-31T16:37:55+0000
الكاظمي مهنئا بالسنة الجديدة: تجاوزنا التحديات الكبرى عام 2020

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، العراقيين، بقدوم العام الميلادي الجديد، مشيرا إلى أن حكومته تجاوزت تحديات كبرى خلال عام 2020.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "كل عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير. أتمنى السلام لشعبنا وللعالم".

وأضاف، "تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي (2020)".

وتابع الكاظمي بالقول، "سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحدا معافى"، مردفاً "شعبنا يستحق إصلاحاً يليق بتضحياته".

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