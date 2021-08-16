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الكاظمي من نينوى: نأسف لما تعانيه المحافظة من مشاكل وشكلنا لجنة للاعمار

Category: سیاسة

Date: 2021-08-16T08:37:36+0000
الكاظمي من نينوى: نأسف لما تعانيه المحافظة من مشاكل وشكلنا لجنة للاعمار

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين عن أسفه لما تعانيه محافظة نينوى من مشاكل خدمية وعمرانية.

وقال الكاظمي في جلسة لمجلس الوزراء عقدت في محافظة نينوى، إن "الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش، لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً".

واضاف الكاظمي؛ "شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة".

وتابع؛ "بدأنا العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات".

ووجه الكاظمي؛ "الوزراء بالقيام بزيارات منتظمة إلى نينوى؛ للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها"، مشددا أن "على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها، للجنة إعمار الموصل؛ كي تنجح في مهمتها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الى محافظة نينوى، رفقة وزراء حكومته وعددا من المسؤولين للاطلاع على وضع المحافظة وعقد جلسة لمجلس الوزراء.

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