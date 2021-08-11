الكاظمي من منزل مدير بلدية كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم، مؤكداً أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، فيما تعهد بأن السلطات ستكون أكثر شدة مع المتجاوزين.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر "زار، اليوم، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة".

وقدّم الكاظمي، "التعزية لعائلة الشهيد"، مؤكداً أن "القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية".

وبحسب البيان فقد شدد الكاظمي، "أننا سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام"، كما أكد أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

وقال الكاظمي أيضاً إن "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

وكشف مصدر مسؤول في بلدية كربلاء، يوم أمس الثلاثاء، عن معلومات تتعلق بالتجاوز الذي راح ضحيته مدير بلدية كربلاء عبير سليم، خلال إشرافه على رفعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوز عبارة عن بناية وليس تجاوزا صغيرا أو من الجينكو"، مشيرًا إلى أن "قاتل مدير البلدية طالب دكتوراه ويسكن في واحد من أرقى أحياء المحافظة".

وتابع، أنه "تم تبليغه (القاتل) لأكثر من مرة بأن يزيل التجاوز ولكنه لم يستجب باعتبار هناك بعض جهات تسنده".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية رفقة اثنين من موظفي البلدية.