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الكاظمي من قرية كوجو: مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر

Category: سیاسة

Date: 2021-08-16T15:05:45+0000
الكاظمي من قرية كوجو: مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي شهدت أبشع جرائم داعش بحق الأيزيديين، وشدد على عدم تكرار تلك المأساة.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، متحدثاً إلى جمع من أهالي القرية، "إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين، وأكد أن لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية".

وشدّد الكاظمي على أن "مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الأيزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً".

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