الكاظمي من جدة: العلاقة مع السعودية تتطور بشكل كبير

شفق نيوز/ رأى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن العلاقة مع السعودية "تتطور بشكل كبير"، مؤكدا في ذات الوقت دعم العراق للقضية الفسلطينية، فيما أوضح أن مشاركته في قمة جدة للتأكيد على دور بغداد المهم بالمنطقة.

وقال الكاظمي، في حوار مع فضائية العربية السعودية، بعد وصوله إلى مدينة جدة ، إن "العلاقة مع السعودية في أحسن حالاتها وتتطور بشكلٍ كبير"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأمور المشتركة بين العراق والسعودية، وتم التوقيع على الربط الكهربائي مع المملكة والخليج وهذا يشكل تطورا مهماً".

وأشار الكاظمي إلى أنه يشارك في قمة جدة "للتأكيد على الدور المهم للعراق في المنطقة" وسيناقش "الكثير من الملفات وعلى رأسها الاقتصاد".

وفي شأن آخر، قال الكاظمي إن العراق "يؤكد على دعم القضية الفلسطينية.. ولن يكون في أي محور في المنطقة ضد محور آخر"، مشيراً إلى أن "علاقات العراق مع العرب ودول الجوار في أحسن حالاتها".

وحول العلاقات بين طهران وواشنطن، قال الكاظمي إن الحوار الأميركي-الإيراني "نتائجه ستكون إيجابية على المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى لفتح باب الحوار".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يتطلع "لعلاقات أوسع مع واشنطن"، كما أكد أن بغداد ستنسق "مع جميع الدول لمحاربة الإرهاب".

هذا والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة امس الجمعة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية".

ووقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء العراقية، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، بحضور وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار.

كما وقع عبدالعزيز بن سلمان وإحسان عبدالجبار المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.