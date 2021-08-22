الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، مضي العراق بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها في وقت مبكر من صباح اليوم.

وعبّر الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تطلّع العراق حكومةً وشعباً، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات"، موضحا أن "العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا".

وأكّد الكاظمي خلال حديثه، أن "العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابةً لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن "مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه، وعبّر أيضاً عن أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية".