الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي يوم السبت ان حكومته ماضية في مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال الكاظمي في الكلمة، إن "العراق ينطلق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة".

وأضاف أن "مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة، اتخذنا العديد من الاجراءات وماضون بالمزيد، من اجل بناء بلدنا واعماره".