سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-01T10:35:32+0000
الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي يوم السبت ان حكومته ماضية في مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له  خلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال الكاظمي في الكلمة، إن "العراق ينطلق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة".

وأضاف أن "مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة، اتخذنا العديد من الاجراءات وماضون بالمزيد، من اجل بناء بلدنا واعماره".

related

رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

Date: 2020-10-31 05:49:18
رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

Date: 2021-04-10 05:17:06
تقارير لبنانية تتحدث عن أسباب إلغاء الكاظمي لزيارة دياب إلى العراق

الكاظمي يصدر توجيها جديدا يصب بتسريع الانتخابات في العراق

Date: 2020-10-03 09:41:04
الكاظمي يصدر توجيها جديدا يصب بتسريع الانتخابات في العراق

كشف عن بروتوكول "مائي" سيعرضه الكاظمي على اردوغان.. وزير الموارد: لن نجامل على حساب العراق

Date: 2020-12-14 10:35:39
كشف عن بروتوكول "مائي" سيعرضه الكاظمي على اردوغان.. وزير الموارد: لن نجامل على حساب العراق

الكاظمي يؤشر استمرار الدولة العراقية بالبقاء على "الوضع الخاطئ"

Date: 2020-10-11 14:16:26
الكاظمي يؤشر استمرار الدولة العراقية بالبقاء على "الوضع الخاطئ"

وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

Date: 2021-03-13 11:21:02
وثيقة .. طلب برلماني رسمي إلى الكاظمي للتخفيف من اجراءات الحظر

برلماني: الكاظمي يستبعد السنة من اي قرار أمني تنفيذي

Date: 2020-07-14 11:45:13
برلماني: الكاظمي يستبعد السنة من اي قرار أمني تنفيذي

بينها لصدام حسين .. لماذا لا يستطيع العراق إسترداد أمواله المهربة؟

Date: 2020-11-18 10:29:09
بينها لصدام حسين .. لماذا لا يستطيع العراق إسترداد أمواله المهربة؟