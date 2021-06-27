الكاظمي: بغداد العروبة تستقبل الرئيس والملك .. صالح يدعو لمد أنابيب للنفط مع مصر والأردن

شفق نيوز/ رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد بانعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في العاصمة بغداد.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر" قال فيها: بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية - الأردنية - المصرية.

وأضاف: مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية لحضور القمة الثلاثية بين البلدان الثلاثة.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال جلسة محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: تعزيز التعاون الثلاثي القائم بين العراق ومصر والأردن وأهمية رفع مستوى التنسيق والاستفادة من التواصل الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ انابيب النفط.

وأشار إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والإشارة إلى الدور المحوري لمصر، والتأكيد على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة وإعادة دوره العربي والإقليمي عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، والإشارة إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.