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الكاظمي معلقاً على اغتيال الضباط "غدراً": لن ننجر للمواجهة وسنعتقل الدواعش وفرق الموت

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T13:05:09+0000
الكاظمي معلقاً على اغتيال الضباط "غدراً": لن ننجر للمواجهة وسنعتقل الدواعش وفرق الموت

شفق نيوز/ علق القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، على سلسة الاغتيالات التي طالت ضباطاً عراقيين، متعهداً بالقبض على "إرهابيي داعش وفرق الموت".

جاء ذلك خلال زيارته الى قيادة عمليات البصرة واجتماعه بالقيادات الأمنية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، "صباحاً كنا في مخمور، ووجهنا رسالة واضحة للزمر الإرهابية بأنها عاجزة عن اللعب بأمن العراق"، مضيفاً "مثلما أسقطنا قيادات الإرهاب الواحد تلو الآخر، وضربنا خلاياه في أقصى الصحاري والجبال، سنكون لهم بالمرصاد في أي نقطة من عراقنا الحبيب".

وتابع، "من هنا أقول لكم إن الدم العراقي واحد، والإرهاب واحد وإن تعددت أسماؤه وأقنعته، والدم العراقي غالٍ علينا، ولا فرق فيه مهما كان انتماؤه القومي او الديني".

واكد الكاظمي، بالقول "سنقف بكل قوة أمام من يهدد أمن العراق ويجرأ على ترهيب العراقيين، ويتستر تحت أي غطاء كان"، مضيفا، "هناك داعش يسعى لإرهاب المواطن، وهنا من يسعى لإرهاب الدولة، وكلاهما عدو واحد".

واوضح ان "الإرهاب يريد أن يثني الدولة عن واجباتها، ويشغلها بالأحداث الفوضوية؛ من أجل حصاد المصالح الرخيصة".

وتابع رئيس الوزراء ان "جريمة قتل ضباطنا في الأجهزة الأمنية غدراً وخيانة، وجريمة قتل خيرة شبابنا بدم بارد هي سلسلة جرائم واحدة ومعروفة للجميع، ولن ننجر للمواجهة، ولكن سوف نجرهم للعدالة بالقانون، وينتظرهم القصاص العادل".

واضاف، "مثلما اعتقلنا قتلة هشام، وأحمد، وصفاء، سنأتي بالمجرمين واحدً تلو الآخر، وسيقفون أمام القضاء العادل، وأمام الشعب لتُفضح جرائمهم"، مبينا ان "من يظنّ في نفسه أنه فوق الدولة والقانون واهم جدا، وأن منطق القوة سيرتد على أصحابه بالتأكيد".

وتابع الكاظمي، "أقول لمجرمي الإرهاب والفوضى: اعلموا جيداً أنه لا يوجد غطاء محلي، أو إقليمي، أو شرعي، أو ديني لكم أيها المجرمون، ونحن مستمرون وماضون في القبض على إرهابيي داعش وكذلك إرهابيي فرق الموت، ثأراً لدماء شهدائنا".

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