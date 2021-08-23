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الكاظمي: إما أن نختار الاقتتال والفوضى أو التغيير والتطوير

Category: سیاسة

Date: 2021-08-23T10:01:51+0000
الكاظمي: إما أن نختار الاقتتال والفوضى أو التغيير والتطوير

شفق نيوز / شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، على ضرورة، التأكيد على عراقية الشعب قبل أي انتماء، فيما أشار إلى أن البلد مقبل على الانتخابات، فإما أن الاقتتال والفوضى، وإما اختيار التغيير والتطوير.

وقال الكاظمي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي وورد لوكالة شفق نيوز، "يجب أن نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم".

وأضاف أن "الإرهابيين ليسوا أبناءنا، فأبناؤنا من يحمون الحياة"، لافتاً إلى أن "قضاء الطارمية، لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها، الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها".

وجدد رئيس الوزراء العراق، تأكيده أن "الإرهاب لن تكون له حاضنة في أي مكان من أرض العراق"، مردفاً بالقول "لن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين".

وتابع "لدينا الجيش والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، الذين يوجد فيهم من أبنائكم، وقد وجهنا كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين، وتقديم الحماية لهم".

وطالب الكاظمي، أهالي الطارمية بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتحاور والاستمرار في بناء البلد من كل زاوية"، مستدركاً "نعلم أنكم تبذلون جهوداً لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عوناً لكم".

وعن الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية، اعتبر الكاظمي، تلك الاستهدافات أنها "إساءة للعراقيين جميعاً"، مشيراً إلى أن "الإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل".

وخلص إلى القول إن "الحكومة تحرص على تنشيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية الزراعية؛ من أجل خلق فرص العمل للشباب".

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