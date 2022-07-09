الكاظمي: ماضون بقوة وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولياتها

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن هذه الحكومة ماضية بواجبها بقوة، داعياً القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة الراهنة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الكاظمي، خلال زيارته التفقدية إلى محافظة نينوى، بعدد من أعضاء مجلس النوّاب من ممثلي المحافظة، إضافة إلى عدد من المسؤولين فيها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، استعراض واقع المحافظة واحتياجاتها في القطاعات كافة، والبحث في سبل العمل الجاد من أجل تعزيز بيئة الاستثمار والإعمار في المحافظة، وبما يحقق مطالب أبنائها.

وأكد الكاظمي، خلال الاجتماع، على أهمية "التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة التنسيق العالي من أجل الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المواطنين"، لافتا إلى أن "هناك فرصاً كبيرة للمحافظة، ويجب أن نعمل عليها جميعاً بالتعاون والمساعدة".

وحث رئيس الوزراء، نواب نينوى، على "التعاون في خلق بيئة مساعدة لإطلاق المشاريع وتنفيذها بأسرع وقت، من دون تهاون بجودة العمل".

وقال الكاظمي، إن "البلد يشهد وضعاً سياسياً محدداً، ولكن ذلك يجب الّا يمنعنا من العمل في خدمة شعبنا بكل قوة ودون أي تردد".

وفيما جدد الكاظمي دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، أعلن أن هذه الحكومة "ماضية بواجبها بقوة"، ولن تتأخر في تقديم الخدمة بكل ما لديها من إمكانيات.

وتعهد بـ"فتح مشاريع، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في محافظة نينوى، ضمن خطة إعمار الموصل، التي وضعت قبل عام تقريباً".