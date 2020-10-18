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الكاظمي إلى برلين الثلاثاء للقاء ميركل.. والمانيا تكشف التفاصيل

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T10:59:07+0000
الكاظمي إلى برلين الثلاثاء للقاء ميركل.. والمانيا تكشف التفاصيل

شفق نيوز/ كشفت السفارة الالمانية في بغداد، الأحد، عن زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وبحسب بيان للسفارة، ورد لوكالة شفق نيوز، فأن اللقاء يأتي على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة.

وأضاف أن اللقاء سيكون اللقاء يوم الثلاثاء ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٠ على الساعة العاشرة والنصف بتوقيت برلين. وسيتناول الحوار العلاقات الثنائية، التعاون الاقتصادي، مكافحة وباء كورونا، الحرب ضد داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة اوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الجولة تشمل كل لندن وباريس وبرلين يتم خلالها عقد عدد من الاتفاقيات بمختلف المستويات.


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