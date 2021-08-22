الكاظمي إلى الكويت ويعلن أبرز ملفات الزيارة

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.

وقال الكاظمي في بيان قبيل مغادرته، إن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح أن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول 2021، وقد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، يوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي سيزور الكويت خلال الأسبوع الجاري.