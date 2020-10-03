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الكاظمي: لو اعطيت السياسيين مايريدون لسبحوا لي ودافعوا عني

Category: سیاسة

Date: 2020-10-03T18:08:43+0000
الكاظمي: لو اعطيت السياسيين مايريدون لسبحوا لي ودافعوا عني

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان هذه الحكومة انتجها الواقع الاجتماعي، فيما اشار الى ان احتجاجات تشرين تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ العراق.

وقال  الكاظمي في لقاء تلفزيوني مع فضائية العراقية "لو اعطيت القوى السياسية ماتريد لسبحت لي؛ و منذ اللحظة الأولى لتكليفي قلت إن هذه الحكومة هي حكومة ارتداد اجتماعي"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية أنتجها الواقع الاجتماعي".

وأضاف أن "تشرين تمثل مرحلة مفصلية في تأريخ العراق، والحكومة الحالية هي حكومة حل وليست حكومة أزمات"، منوها الى ان"هدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأوضح الكاظمي، أن "هدف الحكومة الحالية هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة"، مزيدا" الحكومة الحالية هي خيمة لكل العراقيين في هذا الظرف الحساس الخطر".

وتابع انه" منذ اليوم الأول لتسلمي الحكومة والاتهامات توجّه لي"، مبينا ان"بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي".

 واردف"لو قمت بإعطاء الجماعات التي توجّه لي الاتهامات ما يريدون لكانوا أول المدافعين عني"، لافتا الى ان"الحكومة خيمة للقوى الشعبية والقوى السياسية فلكلاهما هدف واحد".

واردف أن "الاتهامات لي بدأت منذ اليوم الاول لتسلمي المنصب وان الحكومة تحمي الوضع الامني والاقتصادي من الانهيار، واريد ان ارضي ضميري وارضي الشارع وان هناك فشلا كبيرا منذ عام ٢٠٠٣".

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