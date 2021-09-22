الكاظمي: لن نسمح لسطوة المحسوبية بتزوير الانتخابات وأحذر من شراء أصوات الناخبين

شفق نيوز/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، على منع تأثير سطوة المحسوبية والتزوير والفساد على نتائج الانتخابات المقبلة، محذرا من شراء اصوات الناخبين بالوعود الكاذبة ومغريات الوظائف وقطع الاراضي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا".

وأضاف "أحذّر من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها"، مشددا "لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر".

وتابع بالقول "نعقد جلستنا لهذا اليوم، ونحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأردف "أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت"، مضيفا "اطلعنا اليوم على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس".

وقال الكاظمي "سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة"، مشددا "من هنا نحثّ الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب".