الكاظمي لنظيره الإيطالي: العراق يرغب بتوسعة التعاون العسكري

شفق نيوز/ أبدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، رغبة بلاده في توسعة التعاون العسكري مع إيطاليا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

و أعرب الكاظمي عن "تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب"، وبيّن أن "العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال".

وقال الكاظمي إن "العراق يرحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو".

كما رحّب "بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما".

ووجه الكاظمي دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد، ورحب ماريو دراغي بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة .

واعرب دراغي، من جانبه، عن دعم روما للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات.

واشاد بدور الحكومة العراقية في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة .