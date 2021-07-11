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الكاظمي لمجلس المفوضين: الحكومة ستقدم كل الاحتياجات التي تضمن نزاهة الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-11T13:33:14+0000
الكاظمي لمجلس المفوضين: الحكومة ستقدم كل الاحتياجات التي تضمن نزاهة الانتخابات

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن حكومته ستقدم كل الاحتياجات التي تضمن نزاهة الانتخابات.

واستمع الكاظمي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في مستهل اللقاء إلى "شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأكد، "عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".

وأشاد الكاظمي بـ"عمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية".

وحسمت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء (6 تموز الجاري)، الجدل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، مؤكدة على إجرائها في موعدها المحدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال ناظم إن "الحكومة حددت اجراء الانتخابات في 10  تشرين الاول، ولا تنازل عن الموعد المحدد".

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