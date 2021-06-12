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الكاظمي لمتظاهري ذي قار: الدولة تخوض معركة ضد المتاجرين بالمطالب

Category: سیاسة

Date: 2021-06-12T12:09:46+0000
الكاظمي لمتظاهري ذي قار: الدولة تخوض معركة ضد المتاجرين بالمطالب

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بمجاميع من متظاهري ذي قار، مجدداً التأكيد عزم حكومته على تنفيذ مطالبهم.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر إلتقى ، اليوم، خلال زيارته محافظة ذي قار بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من الخريجين وغيرهم، مبيناً أنه استمع إلى مطالبهم فيما يتعلق بالأوضاع في المحافظة، فضلاً عن آرائهم بمجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

وبيّن الكاظمي أن ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه، وإنها قد وضعت نصب العين هدف التنمية الإقتصادية التي توفر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وباقي مطالب الشباب المتظاهر، كما تعمل على تنفيذ الإنتخابات المبكّرة بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الأساس والحقيقي عن صوت العراقيين، والوسيلة الكفيلة بديمومة حضور المطالب في ساحة القرار.

كما التقى الكاظمي كلاً على انفراد بوالدة شهيد التظاهرات عمر سعدون، ووالد الناشط المختطف سجّاد العراقي،  وبين أن تغييب الناشطين والإعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين اضافة الى المتاجرين بالمطالب، حيث اختار الشباب مكانهم في خندق المواجهة مع هؤلاء منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق.

وأكد اننا في الوقت الذي نرفض فيه منطق الانتقام، الا اننا عازمون على احقاق الحقوق وفق الاليات القانونية والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها، وتعزز ثقة المواطن وامن مستقبله.

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