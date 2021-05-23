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الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر

Category: سیاسة

Date: 2021-05-23T15:17:58+0000
الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر

شفق نيوز/ جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعياً الى حوار فلسطيني لوحدة الموقف.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.

وبين الكاظمي، بحسب البيان، أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الاقليمية والدولية.

واكد الكاظمي، اهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه، كما حمّل الوزير الضيف تحياته الى الرئيس الفلسطيني وباقي اعضاء القيادة الفلسطينية.

من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطيني، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وبين وزير الخارجية الفلسطيني، أن قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني.

ووصل المالكي الى بغداد، صباح اليوم، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع.

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