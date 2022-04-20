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الكاظمي للسفير الايراني: للعراق دور سياسي داعم لجهود السلام وترسيخ استقرار المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2022-04-20T14:38:09+0000
الكاظمي للسفير الايراني: للعراق دور سياسي داعم لجهود السلام وترسيخ استقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، أن للعراق دور سياسي داعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيريج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والإيراني".

وأشار إلى "تصميم العراق لأن يضطلع بدوره السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وهو ما سينعكس على أمن الشعوب ورفاهها وتوطيد تعاونها البيني".

من جانبه عبر السفير مسجدي عن "اهتمام إيران بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين".

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